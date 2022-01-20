ВТБ ожидает увеличение объема рублевых вкладов

По словам представителей ВТБ, в 2022 году ожидается рост объема рублевых депозитов. Увеличение предполагается в сумме около 1,4 трлн рублей.

Начальник управления «Сбережения» банка ВТБ Максим Степочкин заявил, что такой показатель в последний раз был зафиксирован в 2017 году. Поэтому, если данный прогноз осуществится, до 2022 год станет рекордсменом по объему рублевых вкладов. Специалист отметил, что с 2017 год наблюдался устойчивый рост объема депозитов, в 2020 году он сократился из-за пандемии.

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