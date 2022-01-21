15% россиян никогда не кредитовались

Специалисты банка «Открытие» провели опрос среди населения. Целью исследования было выяснение уровня закредитованности жителей России. По результатам проведенной работы выяснилось, что около 15% россиян имеют чистую кредитную историю, т. е. они никогда не брали кредиты.

Примечательно, что на Дальнем Востоке таких людей больше — 24%. Наименьшее количество таких россиян оказалось в Приволжском федеральном округе — 12%. 50% опрошенных рассказали, что на данный момент имеют активный займ, а 2% респондентов ответили, что не знакомы с понятием «кредитная история».

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