15% россиян никогда не кредитовались

Russf Янв 21, 2022 Интересное

Специалисты банка «Открытие» провели опрос среди населения. Целью исследования было выяснение уровня закредитованности жителей России. По результатам проведенной работы выяснилось, что около 15% россиян имеют чистую кредитную историю, т. е. они никогда не брали кредиты.

Примечательно, что на Дальнем Востоке таких людей больше — 24%. Наименьшее количество таких россиян оказалось в Приволжском федеральном округе — 12%. 50% опрошенных рассказали, что на данный момент имеют активный займ, а 2% респондентов ответили, что не знакомы с понятием «кредитная история».

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