Москвичи распродают квартиры

Эксперты по недвижимости говорят о существующей динамике на рынке столичного вторичного жилья. По их мнению, на данный момент спрос на квартиры вторичного рынка значительно снизился. Однако предложение таких квартир наоборот растет.

Специалисты предполагают, что это связано со стремлением москвичей продать квартиры по тем ценам, которые установились сейчас. Вероятно, среди жителей столицы имеет место опасение, что спрос на жилье продолжит снижаться, что повлечет за собой уменьшение цен на квартиры.

Rusfact.com