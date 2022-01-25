Москвичи распродают квартиры

Russf Янв 25, 2022 Интересное

Эксперты по недвижимости говорят о существующей динамике на рынке столичного вторичного жилья. По их мнению, на данный момент спрос на квартиры вторичного рынка значительно снизился. Однако предложение таких квартир наоборот растет.

Специалисты предполагают, что это связано со стремлением москвичей продать квартиры по тем ценам, которые установились сейчас. Вероятно, среди жителей столицы имеет место опасение, что спрос на жилье продолжит снижаться, что повлечет за собой уменьшение цен на квартиры.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.