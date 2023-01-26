Минэкономразвития обеспокоено низкой инфляцией

Russf Янв 26, 2023 Интересное

Специалисты отмечают, что за период с сентября прошлого года цены на товары в России выросли не более, чем на 3%. Это говорит об очень низком показателе текущей инфляции, что, по мнению представителей Минэкономразвития, несет прямую угрозу экономике страны.

В качестве причины слишком медленного темпа роста цен специалисты называют падение спроса у населения, что вызывает значительное уменьшение объема продаж. В связи с такой ситуацией на совещании у президента России было принято решение сделать задачу повышения спроса ключевой.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2023, All Rights Reserved
.