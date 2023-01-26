Минэкономразвития обеспокоено низкой инфляцией

Специалисты отмечают, что за период с сентября прошлого года цены на товары в России выросли не более, чем на 3%. Это говорит об очень низком показателе текущей инфляции, что, по мнению представителей Минэкономразвития, несет прямую угрозу экономике страны.

В качестве причины слишком медленного темпа роста цен специалисты называют падение спроса у населения, что вызывает значительное уменьшение объема продаж. В связи с такой ситуацией на совещании у президента России было принято решение сделать задачу повышения спроса ключевой.

Rusfact.com