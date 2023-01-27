Россияне могут лишиться своих дач

Russf Янв 27, 2023 Интересное

Представители риелторских компаний выдвинули инициативу, согласно которой можно лишать россиян их дач. Речь идет о тех участках, которые оказались заброшенными. По данным специалистов, доля таких участков в садовых товариществах составляет около 10-20%.

Авторы инициативы предлагают изымать дачи, если их владельцы не платят целевые и членские взносы в течение 3 и более лет. При этом отмечается, что будет предусмотрено исключение для тех случаев, когда дача является единственной собственностью для ее владельца.

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