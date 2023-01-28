Водителей будут штрафовать по фотографиям нарушений

Russf Янв 28, 2023 Интересное

С 2024 года предполагается введение в России новой схемы, согласно которой граждане смогут фиксировать на свои смартфоны нарушения со стороны автолюбителей. Если эти фотографии попадут в специальное приложение «Народный инспектор», то по ним будут вынесены постановления за нарушения.

Соответственно нарушившие ПДД водители будут получать штрафы. Аналогичная схема уже работает в Москве и некоторых других регионах России. Сообщается, что за предоставление таких фотографий граждане будут получать бонусы.

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