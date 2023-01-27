Российский газ пойдет в Узбекистан

24 января была подписана «дорожная карта» между Россией и Узбекистаном. Согласно документу, Узбекистан, который из-за сильных морозов и перебоев поставок газа из Туркмении на данный момент нуждается в ресурсе, будет получать его из России по газопроводу «Средняя Азия – Центр».

Трубопровод проходит по территории Казахстана. Условия поставок пока не определены, и дата начала также пока неизвестна. Специалисты считают, что таким образом Россия сможет нарастить объемы экспорта природного газа в Китай.

Rusfact.com