Российский газ пойдет в Узбекистан

Russf Янв 27, 2023 Интересное

24 января была подписана «дорожная карта» между Россией и Узбекистаном. Согласно документу, Узбекистан, который из-за сильных морозов и перебоев поставок газа из Туркмении на данный момент нуждается в ресурсе, будет получать его из России по газопроводу «Средняя Азия – Центр».

Трубопровод проходит по территории Казахстана. Условия поставок пока не определены, и дата начала также пока неизвестна. Специалисты считают, что таким образом Россия сможет нарастить объемы экспорта природного газа в Китай.

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