Прибыль российских банков составила 203 млрд рублей

Представители Центробанка РФ сделали доклад о развитии банковского сектора за 2022 год. Согласно предоставленным сведениям, в первой половине года наблюдался значительный спад доходов, однако во втором полугодии ситуация выправилась.

Отмечается, что на увеличение доходов банков повлияло снижение ставок, а также рост бизнеса. Существенную роль сыграла валютная переоценка при ослаблении рубля.

За декабрь 2022 года прибыль кредитных организаций России составила 342 млрд рублей. Она частично компенсировала потери за первое полугодие, и, таким образом, годовая прибыль вышла на уровень 203 млрд.

Rusfact.com