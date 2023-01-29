Прибыль российских банков составила 203 млрд рублей

Russf Янв 29, 2023 Интересное

Представители Центробанка РФ сделали доклад о развитии банковского сектора за 2022 год. Согласно предоставленным сведениям, в первой половине года наблюдался значительный спад доходов, однако во втором полугодии ситуация выправилась.

Отмечается, что на увеличение доходов банков повлияло снижение ставок, а также рост бизнеса. Существенную роль сыграла валютная переоценка при ослаблении рубля.

За декабрь 2022 года прибыль кредитных организаций России составила 342 млрд рублей. Она частично компенсировала потери за первое полугодие, и, таким образом, годовая прибыль вышла на уровень 203 млрд.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2023, All Rights Reserved
.