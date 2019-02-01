Скончался Игорь Кан, сыгравший в кинофильме «Кин-дза-дза!»

01.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Скончался Игорь Кан, сыгравший в кинофильме «Кин-дза-дза!»Умер актер Игорь Кан, сыгравший в фильме «Кин-дза-дза!» Кадр из кинофильма "Кин-дза-дза!"

Советский и российский актер Игорь Кан скончался 30 января 2019 года. За день до этого заслуженный артист РФ отметил свое 81-летие, сообщает Российская газета.

Известно, что Игорь Кан родился 29 января 1938 года. В начале своей карьеры служил в Алма-Атинском ТЮЗе. После этого работал в Русском театре Эстонии и Московском областном драматическом театре имени Островского.

Исполнил роль Однорукого в известной советской комедии «Кин-дза-дза!». Также играл в картинах «След дождя», «Вариант Омега» и других.

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