В Великобритании прошла крупная забастовка

Russf Фев 3, 2023 Интересное

1 февраля в Великобритании прошла одна из крупнейших за последнее время забастовок. Марш протестующих начался в центре Лондона. Сообщается, что участники забастовки высказывали свое недовольство принятием нового закона.

Также требованием манифестантов было увеличение заработной платы. Среди участников забастовки основную часть составили учителя – более 370 тысяч представителей сферы образования из школ и университетов королевства. В забастовке приняли участие и члены Национального профсоюза образования.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2023, All Rights Reserved
.