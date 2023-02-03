В Великобритании прошла крупная забастовка

1 февраля в Великобритании прошла одна из крупнейших за последнее время забастовок. Марш протестующих начался в центре Лондона. Сообщается, что участники забастовки высказывали свое недовольство принятием нового закона.

Также требованием манифестантов было увеличение заработной платы. Среди участников забастовки основную часть составили учителя – более 370 тысяч представителей сферы образования из школ и университетов королевства. В забастовке приняли участие и члены Национального профсоюза образования.

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