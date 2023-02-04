В Симферополе появились первые банкоматы Сбера

В пресс-службе банка сообщили о том, что на партнерских площадках кредитной организации в Симферополе появились первые стационарные банкоматы. Отмечается, что аппараты появились в супермаркете местной сети ПУД, в ТРК «Центрум», в ТЦ «Гагаринский» и в магазине «Яблоко».

Представители Сбера уточнили, что настройку банкоматов предполагается выполнить в течение недели. Также сообщается, что до конца марта будут установлены и другие банкоматы. Сбер планирует открыть офисы в Крыму в течение первого полугодия 2023 года.

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