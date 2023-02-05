В 2022 году упали доходы российских блогеров

Russf Фев 5, 2023 Интересное

По данным специалистов, в прошлом году значительно снизился доход российских блогеров, который они получали от размещения рекламы в своих каналах. Отмечается, что снижение показателя составило 5% по сравнению с 2021 годом и наиболее заметно было во втором квартале текущего года.

Эксперты уточняют, что причиной этому мог стать спад активности рекламодателей, часть из которых имеет западное происхождение. Также существенное влияние оказало закрытие некоторых интернет-площадок для россиян. Специалисты отмечают, что в 2021 году доход блогеров от рекламы вырос на 45%.

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