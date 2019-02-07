Совпадение? Арестован бывший супруг Аланы Мамаевой

07.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Совпадение? Арестован бывший супруг Аланы Мамаевой
3хкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой арестован, против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", передает МК.

Липового задержали с поличным при передаче денег некоему Прохорову, уточняет газета.

"Самое печальное, что посадил Липового подозреваемый в мошенничестве по фамилии Прохоров. Этот человек находится в розыске"

- юрист Вадим Лялин

Отмечается, что ранее Липовой дал Прохорову 4,5 млн рублей на бизнес, а тот его "кинул". Дело возбудили по 159-й статье Уголовного кодекса (мошенничество), в котором Липовой проходил потерпевшим, а Прохоров обвиняемым.

— Согласно материалам уголовного дела, возбуждённого против кикбоксера по статье "Мошенничество" (где Прохоров уже потерпевший), Липовой обещал ему условный срок за 14,5 миллиона рублей, — уточняет издание.

Прохоров сейчас находится в розыске, а Липовой попал в следственный изолятор № 1 "Матросская Тишина".

Александр Липовой является бывшим супругом Аланы Мамаевой, нынешний муж которой, Павел Мамаев, также находится в СИЗО.

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