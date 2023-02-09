Правительство России планирует получить взнос от крупного бизнеса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о том, что в настоящее время обсуждается возможность получения от крупного бизнеса добровольного взноса. Предполагается, что это будет однократная выплата, и о повышении налогов речи не идет.

Белоусов отметил, что для многих компаний 2022 год стал финансово удачным. Особенно большую прибыль принесли первые три квартала года. Поэтому предприятия крупного бизнеса могут в добровольном порядке сделать платеж в бюджет. По мнению Белоусова, это поможет сократить дефицит бюджета, который по итогам января уже составил 1,5 трлн рублей.

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