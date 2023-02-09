Вице-премьер Александр Новак прокомментировал введение эмбарго на нефтепродукты

Russf Фев 9, 2023 Интересное

5 февраля вступило в силу решение Евросоюза, согласно которому вводится эмбарго на российские нефтепродукты. Страны ЕС установили предельно допустимый потолок цен на ресурсы, импортируемые из России, тем самым ограничив наше государство в возможности продавать их в Европу.

Вице-премьер России Александр Новак высказал свою позицию по этому вопросу. Он считает, что принимая такие решения, следует руководствоваться долгосрочными перспективами. По словам Новака, введение эмбарго и потолка цен принесет негативные последствия, такие как снижение инвестиций в отрасль и дефицит предложения на мировом рынке.

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