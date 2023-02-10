Товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордного показателя

По словам специалистов, за 2022 год товарооборот между Россией и Ираном составил 4,6 млрд долларов, таким образом, показав рост в 15% по сравнению с предыдущими показателями. Однако на данный момент цифры еще не являются окончательными. Предполагается, что итоговые значения будут еще выше.

Также российские власти выражают уверенность, что положительная динамика в этом вопросе сохранится и в текущем году. Посол России в Иране Алексей Дедов отметил, что основную долю в товарообороте между странами составляет сельскохозяйственная продукция.

Rusfact.com