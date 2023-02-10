Эксперты объяснили подъем вторичного рынка автомобилей в 2022 году

Russf Фев 10, 2023 Интересное

В прошлом году многие производители автомобилей ушли с российского рынка, прекратив поставки новых моделей. По словам экспертов, это дало толчок к развитию вторичного рынка, где россияне могли приобрести нужные модели с пробегом.

До момента налаживания параллельного импорта спрос на подержанные машины сильно возрос. Отмечается, что продавцы решили воспользоваться ситуацией и поднять цены на автомобили. В среднем стоимость авто в период ажиотажа возросла на 20%, а в Санкт-Петербурге цены поднялись на 29%.

Ожидается, что в текущем году спрос на подержанные иномарки будет не таким высоким из-за наполнения складов дилеров новыми моделями китайского производства.

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