Эксперты объяснили подъем вторичного рынка автомобилей в 2022 году

В прошлом году многие производители автомобилей ушли с российского рынка, прекратив поставки новых моделей. По словам экспертов, это дало толчок к развитию вторичного рынка, где россияне могли приобрести нужные модели с пробегом.

До момента налаживания параллельного импорта спрос на подержанные машины сильно возрос. Отмечается, что продавцы решили воспользоваться ситуацией и поднять цены на автомобили. В среднем стоимость авто в период ажиотажа возросла на 20%, а в Санкт-Петербурге цены поднялись на 29%.

Ожидается, что в текущем году спрос на подержанные иномарки будет не таким высоким из-за наполнения складов дилеров новыми моделями китайского производства.

Rusfact.com