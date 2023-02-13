Специалисты отмечают стагнацию рынка недвижимости

Russf Фев 13, 2023 Интересное

В конце прошлого года отмечался рост предложения на рынке вторичной недвижимости. По ценовой политике специалисты фиксировали небольшой рост цен, однако продавцы в большинстве случаев шли навстречу покупателям, значительно уступая в цене.

В настоящее время на рынке вторичной недвижимости имеет место стагнация. По словам экспертов, предложение квартир в феврале по-прежнему превышает показатель прошлого года, однако цена продолжает «стоять на месте». Отмечается, что за февраль стоимость квадратного метра увеличилась всего на 0,6%, что характерно для периода стагнации.

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