Специалисты отмечают стагнацию рынка недвижимости

В конце прошлого года отмечался рост предложения на рынке вторичной недвижимости. По ценовой политике специалисты фиксировали небольшой рост цен, однако продавцы в большинстве случаев шли навстречу покупателям, значительно уступая в цене.

В настоящее время на рынке вторичной недвижимости имеет место стагнация. По словам экспертов, предложение квартир в феврале по-прежнему превышает показатель прошлого года, однако цена продолжает «стоять на месте». Отмечается, что за февраль стоимость квадратного метра увеличилась всего на 0,6%, что характерно для периода стагнации.

Rusfact.com