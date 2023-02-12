Специалисты зафиксировали рост цен на огурцы

Russf Фев 12, 2023 Интересное

По словам специалистов, огурцы ежегодно дорожают, начиная с сентября. Причиной этому является сезонность овощей. Однако в текущем году темпы роста оказались максимально высокими. За первую неделю февраля Росстат зафиксировал повышение средней цены на огурцы на 53,6% по сравнению с декабрьскими показателями.

По отношению к цене последней недели января стоимость увеличилась на 12,7%. Уточняется, что в текущем году ситуация осложнилась повышением закупочных цен – по данным торговых сетей цена производителя поднялась в январе на 35%. Также возможно, что влияние на стоимость огурцов оказало снижение урожая.

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