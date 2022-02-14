Ученые установили долгосрочные последствия омикрона

Russf Фев 14, 2022 Интересное

По словам ученых, несмотря на относительно легкое течение заболевания в случае заражения омикрон-штаммом коронавируса, оно может иметь серьезные последствия как для взрослых, так и для детей.

Отмечается, что вирус способен поражать нервную систему, причем нарушения ее нормальной работы сохраняются в течение длительного периода после выздоровления. В науке такие последствия коронавируса получили название нейроковида или лонгковида. У детей после перенесенного заболевания возможны системные воспаления.

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