В настоящее время в Китае тестируется цифровая валюта. В 2019 году проект был запущен в городах Шеньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Пекин, а также в новой экономической зоне, расположенной недалеко от столицы. С 2020 года к проекту присоединилось еще несколько городов, в том числе провинция Хайнань.

Сейчас уже более 10 млн жителей провинции обзавелись электронными кошельками. Сообщается, что использовать цифровую валюту для оплаты можно в 350000 мест, 120 тысяч из которых составляют торговые точки. Стоимость цифровой валюты аналогична стоимости обычных денежных средств, находящихся в обороте государства.

Rusfact.com