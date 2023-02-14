В России могут снизиться цены на ноутбуки

Russf Фев 14, 2023 Интересное

В настоящее время склады российских продавцов электроники переполнены ноутбуками. По словам специалистов, на начало года оказались нереализованными около 1 миллиона единиц.

Предполагается, что причиной образования профицита стали значительные объемы закупок, которые совершались после заявления компаний об уходе с российского рынка. Таким образом, на складах образовались запасы электроники, часть из которой поступила в Россию без русификации.

В конце прошлого года схема параллельного импорта наладилась и на рынок вернулись мировые бренды. Специалисты считают, что если курс доллара удержит свое значение до середины марта, то стоимость ноутбуков может снизиться на 10-15%.

Rusfact.com

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