В России могут снизиться цены на ноутбуки

В настоящее время склады российских продавцов электроники переполнены ноутбуками. По словам специалистов, на начало года оказались нереализованными около 1 миллиона единиц.

Предполагается, что причиной образования профицита стали значительные объемы закупок, которые совершались после заявления компаний об уходе с российского рынка. Таким образом, на складах образовались запасы электроники, часть из которой поступила в Россию без русификации.

В конце прошлого года схема параллельного импорта наладилась и на рынок вернулись мировые бренды. Специалисты считают, что если курс доллара удержит свое значение до середины марта, то стоимость ноутбуков может снизиться на 10-15%.

Rusfact.com