Кинематограф оказал влияние на выбор профессий россиян

На базе популярной платформы по поиску работы было проведено исследование, в котором приняли участие 2500 человек. Опрос проводился в конце прошлого года. Его целью было стремление узнать, насколько кинематограф влияет на выбор профессии.

84% респондентов отметили, что определенный фильм, просмотренный ими, стал стимулом к выбору их профессии. Причем 34% заявили о том, что на выбор профессии повлиял сериал. В целом 39% респондентов считают, что выбор их профессии никак не связан с кинематографом, а 29% отметили прямое влияние.

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