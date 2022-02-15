В 2021 году в России выросло производство мебели

Сфера производства мебели в прошедшем году показала значительный рост по сравнению с предыдущими периодами. В частности, в 2021 году объем производства составил 310 млрд рублей в денежном выражении. Этот показатель превышает уровень производства за 2020 год на треть.

В течение 2019 года, когда мир еще не был поражен пандемией, объем производства мебели был меньше в 1,5 раза. Специалисты отмечают, что наибольший рост был зафиксирован в производстве офисной мебели. Также больше стало производиться мебели для кухни.

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