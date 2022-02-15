Майнские ручьи снова бушуют

Гидромолотом по ледяной наковальне Горного ручья. В минувшие выходные он напомнил о себе жителям одноименной улицы поселка Майна. Ручей бежит в непосредственной близости от домов, и уже много лет создает угрозы подтопления. Каждое лето его чистят, углубляют русло, разгребают каменно-мусорные заторы в отводящих трубах. Но, зимой – условия диктуют морозы. Затянувшиеся в этом году холода, заставили ручей «закипеть».

В субботу на Горную улицу прибыл коммунальный десант. На помощь сотрудникам КБО пришла тяжелая техника «Байкалэнерго», которая помогла пробить заледенелое русло. Также, энергопредприятие выделило машину угля, для того чтобы жители могли старым проверенным способом топить лед на ручье, давая воде свободный ход. Благодаря этим мерам подтоплений участков и домов на Горной удалось избежать.

Между тем, вновь обострилась ледовая обстановка на безымянном ручье на улице Репина. Всю прошлую неделю коммунальщики КБО вместе с «Байкалэнерго» устраняли угрозу подтопления жилых домов. Тогда с проблемой справились. Но за минувшие выходные вода из русла ручья опять вышла на дорогу. Сегодня, коммунальные службы вновь проливают заледенелые места кипятком с солью. Ситуация находится на постоянном контроле.