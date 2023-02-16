Депутаты Госдумы предложили пересмотреть ставку по ипотеке

Члены комитета Государственной Думы России по строительству и ЖКХ вышли с предложением о пересмотре процентной ставки по ипотечным кредитам, которые оформляются на жилье в новостройках. Сутью инициативы является установление размера процентной ставки на уровне 5% для всех граждан России, а не только конкретных категорий.

Отмечается, что парламентарии предлагают принять соответствующие поправки в законодательство. По мнению авторов идеи, такой законопроект станет достойной альтернативой программе льготной ипотеки под 8%, которая продлена до середины 2024 года.

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