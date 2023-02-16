Московская область стала лидером по объему жилищного строительства

Согласно данным Росстата, в январе было введено в эксплуатацию 12,2 млн квадратных метров жилья. Специалисты отмечают, что достигнутый показатель на 18% больше объема января прошлого года.

Росстат также приводит данные по объему строительства в разрезе регионов. В Московской области было построено 1,1 млн квадратных метров жилья, что вывело ее на лидирующую позицию среди всех регионов страны. На втором месте оказалась сама Москва – 996,7 тысяч квадратных метров. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где было построено 906 тысяч квадратных метров жилья.

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