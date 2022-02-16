Детское питание может подорожать

Russf Фев 16, 2022 Интересное

В рамках эксперимента, проведение которого планирует Минпромторг, предполагается ввести маркировку консервов, содержащих мясо, овощи и фрукты. В частности, это нововведение коснется и детского консервированного питания.

Специалисты считают, что проведение эксперимента будет способствовать повышению цен на эту категорию товаров на 10%. Производители детского питания выступают против введения маркировки. По их мнению, на фоне глобального удорожания сырья, упаковки, а также затрат на перевозку, необходимо приложить все усилия к сдерживанию цен.

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