Уровень моря у побережья США может подняться

Russf Фев 16, 2022 Интересное

По словам ученых, в ближайшие 30 лет ожидается повышение уровня моря, омывающего США. Ученые считают, что рост уровня будет сопоставим с показателем повышения, наблюдаемым за последние 100 лет. Отмечается, что это обстоятельство будет способствовать учащению наводнений.

Основной причиной повышения уровня моря ученые видят значительное количество выбросов углекислого газа в атмосферу. По мнению исследователей, повышения уровня моря избежать не удастся, однако его темп можно замедлить, уменьшив выбросы.

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