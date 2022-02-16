Уровень моря у побережья США может подняться

По словам ученых, в ближайшие 30 лет ожидается повышение уровня моря, омывающего США. Ученые считают, что рост уровня будет сопоставим с показателем повышения, наблюдаемым за последние 100 лет. Отмечается, что это обстоятельство будет способствовать учащению наводнений.

Основной причиной повышения уровня моря ученые видят значительное количество выбросов углекислого газа в атмосферу. По мнению исследователей, повышения уровня моря избежать не удастся, однако его темп можно замедлить, уменьшив выбросы.

Rusfact.com