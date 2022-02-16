Минфин введет единый налоговый вычет для инвестиционных продуктов

По заявлению представителей Министерства финансов России, некоторые категории инвестиционных продуктов может объединить единый налоговый вычет. Речь идет о продуктах по страхованию жизни, пенсионных продуктах, а также индивидуальных инвестиционных счетах.

По мнению заместителя министра финансов Алексея Моисеева, введение единого налогового вычета для этих категорий будет способствовать стимуляции продуктов в налоговом плане. Однако чиновник отметил, что под проект подойдут не все продукты, а только те, условия которых похожи.

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