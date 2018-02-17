Анита Цой поразила поклонников сменой имиджа

17.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Анита Цой поразила поклонников сменой имиджа47-летнюю певицу просто не узнать. Знаменитость коротко подстриглась и осветлила волосы.

В новом видеоролике, опубликованном 47-летней певицей Анитой Цой в одном из ее профилей в соцсетях, знаменитость предстала перед фанатами в обновленном образе. Теперь Цой стала короткостриженой блондинкой. Изменения во внешности кумира стали неожиданностью для ее поклонников.
Анита Цой поразила поклонников сменой имиджаШокированная публика вместе с тем признала, что светлый цвет волос помог певице выглядеть моложе своих лет. Преображение получило множество комплиментов от фанатов и подписчиков исполнительницы. Ранее Анитой Цой были опубликованы фото без макияжа, на которых были продемонстрированы признаки старения знаменитости – морщины.

В настоящее время Цой гастролирует по городам РФ, ежедневно публикуя в своих социальных ресурсах фото или видео. В одном из недавних видео певица отмечала достижения спортсменов из России, которые выступали на Олимпийских играх.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Анита Цой поразила поклонников сменой имиджа"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,185