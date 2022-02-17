Минтруд планирует обозначить в законе понятие «теневой занятости»

Представители Министерства труда Российской Федерации заявили о том, что в текущем году планируется внесение изменений в закон о занятости населения России. Предполагается, что рассмотрение законопроекта будет проходить в осеннюю сессию.

В новом проекте будет отражено понятие нелегального трудоустройства. Также ведомство планирует создать реестр работодателей, которые таким образом нарушают законодательство. Минфин считает, что эта проблема является серьезной и к 2034 может привести к значительным потерям в бюджете.

Rusfact.com