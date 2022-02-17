На Ай-Дае Саяногорска устранили последствия разлива воды с насосной станции

Чрезвычайная ситуация с разливом воды по улице Нагорной на Ай-Дае устранена.

Накануне, жители поселка были озадачены текущими по дороге ручьями. Выдвигались разные версии – откуда взялась вода, но все дело оказалось в технике. Как сообщил директор Комбината по благоустройству и озеленению Андрей Тропин, на насосной станции Ай-Дая во время набора баков почему-то не сработал контроллер, электроника вовремя не остановила подачу и произошел перелив воды. Эта система по своей механике напоминает обычную ванную или сливной бак, которые есть у каждого в квартирах, только более масштабная и высокотехнологичная.

После обнаружения разлива на место прибыла техника. Воду с дороги откачали, проезжую часть почистили и подсыпали, чтобы жители поселка могли спокойно передвигаться и пешком и на автомобилях. При этом в КБО отмечают, возникшая проблема никак не повлияла на подачу воды в поселок.