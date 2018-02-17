Прохору Шаляпину посоветовали бежать от его избранницы

В передаче "На самом деле" снова приняла участие невеста Прохора Шаляпина - Татьяна Гудзева. На этот раз визави девушки стал ее бывший муж, мужчина раскрыл неожиданные подробности из жизни Татьяны.

Невеста Прохора Шаляпина уже проходила проверку на детекторе лжи. В прошлом эфире программы «На самом деле» выяснилось, что незадолго до встречи с Прохором у девушки был виртуальный роман с американцем. Татьяна даже собиралась уехать из России в Америку: сделала визу, уволилась с работы, но переезд так и не случился. Кроме того, в родном Ижевске Гудзева несколько лет жила гражданским браком с неким Владимиром, который воспитывал ее дочь, рожденную от другого мужчины. Помимо супруга, у девушки были и другие кавалеры. Узнав правду, Прохор Шаляпин был шокирован и едва не отменил свадьбу с избранницей, однако в конце концов артист сменил гнев на милость, заявив, что даже в такой ситуации не оставит Татьяну.

В сегодняшнем эфире ток-шоу «На самом деле» Гудзева вновь проходила проверку на полиграфе. На этот раз ее визави стал бывший муж. Мужчина рассказал историю отношений с Татьяной, заявив, что она неоднократно ему изменяла. Кроме того, герой передачи посоветовал Прохору Шаляпину держаться подальше от Гудзевой, чтобы не повторить его ошибок.

«Я пришел сюда, чтобы помочь тебе правильно построить отношения без лжи. Оказывается, это нужно делать правильно изначально. Я считаю, что эта передача для всех мужчин, которым нужно быть внимательными в отношениях с женщинами», – заявил Черных.

Весь эфир Прохор Шаляпин наблюдал за происходящим за кулисами. Когда телеведущий попросил его появиться и прокомментировать ситуацию, артист признался, что не ожидал узнать о Татьяне ничего подобного и представлял ее абсолютно другим человеком, но даже после такого не готов разрывать с ней отношения.

«Я влюбился в эту женщину, мне с ней хорошо. Отчасти я что-то знал, Таня говорила. Ее дочь Оля – замечательная девочка, воспитанная и интересная, красивая. Конечно, я немножко обескуражен, но не могу сказать: «Таня, твое прошлое решает для меня все». Нет, я по-прежнему испытываю чувства к Тане, хотя мне было неприятно все это слушать», – заявил Шаляпин.

Эксперты в студии спросили у Татьяны, испытывает ли она взаимные чувства и готова ли она выйти за него замуж, Гудзева ответила утвердительно, однако полиграф показал, что девушка лжет. Шаляпин, в свою очередь, выразил надежду на то, что в дальнейшем они с Татьяной все-таки будут счастливы вместе.



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