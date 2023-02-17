В России внедрят новую систему верификации звонков

Директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев сообщил, что в текущем году планируется запустить работу новой системы, целью которой является блокировка звонков, осуществляемых через подменный номер. Специалист уточнил, что к системе будут подключены все операторы связи, работающие на территории России.

Он отметил, что на данный момент уже 4 оператора принимают участие в тестировании системы. В результате около 80% звонков удается верифицировать. Предполагается, что в дальнейшем будет достигнут показатель в 90%.

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