Япония заявила о снижении импорта российских ресурсов

Министерство финансов Японии сообщило об объемах импорта российских ресурсов, имевших место в январе текущего года. Согласно предоставленной информации, импорт нефти из России в Японию сократился на 76% по сравнению с показателями января 2022 года. Также уменьшились поставки газа на 9,7%. Уголь стал ввозиться меньше на 56,9%. Кроме того, снизились объемы поставок цветных металлов на 37,4%.

В министерстве отметили, что наряду с сокращением импорта таких ресурсов, как газ, нефть и уголь, имеет место рост объема ввоза руд цветных металлов. Этот показатель в январе текущего года вырос на 76,1% по сравнению с январем прошлого года.

Rusfact.com