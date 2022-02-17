Выросли цены на продукцию лесопромышленного комплекса

Russf Фев 17, 2022 Интересное

Конец 2021 года был отмечен небольшим снижением цен на продукцию лесопромышленного комплекса. Однако в начале 2022 года специалисты отмечают рост стоимости материалов.

Причиной подорожания эксперты называют повышение спроса на продукцию. Кроме того, значительное влияние оказывают возросшее в цене сырье и увеличившиеся затраты на транспорт. Прогноз специалистов относительно динамики цен лесопромышленного комплекса заключается в том, что стоимость на продукцию может снизиться только к концу текущего года.

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