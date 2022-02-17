Государство будет финансировать накопления пенсионеров

Антон Силуанов, представитель Министерства финансов России, заявил о том, что в ближайшей перспективе может выйти в свет новый закон, представляющий собой пенсионную реформу. В настоящее время в ведомстве разрабатывается проект изменений в существующее законодательство.

Проект касается добровольных пенсионных накоплений граждан России. Предполагается, что россиянам будет предоставлено право выбора способа накопления на негосударственную пенсию. Силуанов отметил, что финансирование проекта будет осуществляться за счет государства.

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