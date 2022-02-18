Банковский форум пройдёт в Геленджике

Международный банковский форум должен был проходить в Сочи. Однако члены президиума ассоциации банков России приняли решение о переносе места проведения мероприятия в Геленджик. Причиной тому стало значительное подорожание услуг размещения в гостиницах Сочи.

По данным специалистов, цена проживания в отелях Сочи в сентябре 2022 года поднялась на 30-50%. Изменение ценовой политики сочинских отельеров, по мнению членов президиума, отразится на общей стоимости мероприятия. Форум пройдёт 21-24 сентября текущего года.

Rusfact.com