54-летнего Киркорова обвинили в стирании границ между мужчинами и женщинами

Короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова критиковали за яркие образы, обвиняя в стирании границ между женским и мужским, пишет dlyinffo.ru. Стилист Анастасия Стар назвала 54-летнюю артистку «звездой моды». По словам модного эксперта, артистка предпочитает экстравагантные и неординарные наряды.

Недавно на очередной съемке Киркоров появился в светлых джинсах, белой блузке свободного кроя и кроссовках, украшенных стразами. Однако многие поклонники не согласились со стилистом, осудив наряды звезды. По мнению некоторых пользователей сети, певица давно стерла грань между дозволенным и нормальным.