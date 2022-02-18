54-летнего Киркорова обвинили в стирании границ между мужчинами и женщинами

Иван Фев 18, 2022 Общество

Короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова критиковали за яркие образы, обвиняя в стирании границ между женским и мужским, пишет dlyinffo.ru. Стилист Анастасия Стар назвала 54-летнюю артистку «звездой моды». По словам модного эксперта, артистка предпочитает экстравагантные и неординарные наряды.

Недавно на очередной съемке Киркоров появился в светлых джинсах, белой блузке свободного кроя и кроссовках, украшенных стразами. Однако многие поклонники не согласились со стилистом, осудив наряды звезды. По мнению некоторых пользователей сети, певица давно стерла грань между дозволенным и нормальным.

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