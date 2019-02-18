Друзья Жени Белоусова рассказали, почему он и Ветлицкая развелись через 9 дней после женитьбы

Друзья некогда популярного поп-исполнителя Жени Белоусова рассказали о его женитьбе на Наталье Ветлицкой.

Как отмечает сайт "Суть событий" со ссылкой на эфир программы "Привет, Андрей!", роман у артиста с певицей закрутился еще в то время, когда он состоял в гражданском браке с продюсером Мартой Могилевской. Сама она рассказала, что сама познакомила возлюбленного с Ветлицкой, дружила с соперницей, да и впоследствии поддерживала связь. Но в тот момент, застав жениха с подругой, разорвала союз с певцом.

Впрочем, отношения Белоусова и Ветлицкой не сложились. Продюсер Бари Алибасов вспомнил, как пара расписалась 31 декабря и бурно отметила торжество в съемной квартире в компании друзей, однако уже через девять дней они развелись.

По словам Алибасова, Белоусов позднее объяснял причину: оба были артистами, а ему нужна была жена-домохозяйка, которая ждала бы его в уютном доме, а не моталась сама по городам.

Продюсер Белоусова Любовь Воропаева, в свою очередь, рассказала, что после свадьбы певец уехал на гастроли, а когда вернулся, Ветлицкая была уже с другим.



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