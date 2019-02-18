Участница «Голоса» за рулем BMW насмерть сбила человека

Дорожная авария случилась вечером 16 февраля. Водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть сломавшуюся машину. По данным РЕН ТВ, женщина не заметила автомобилиста и сбила его. Таксист скончался от полученных травм.

Водитель скрылась с места аварии, но сотрудники ГИБДД задержали ее менее, чем через час. Позже выяснилось, что иномаркой владеет 35-летняя певица Юлия Райнер. Она же и была за рулем BMW.

Райнер известна российскому слушателю как участница шоу «Голос-4». Недавно она выпустила клип на песню «Сильнее тебя».

Ранее в феврале сообщалось, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо получит условный тюремный срок за ДТП. Он врезался в заднюю часть впереди идущей машины, в результате чего один из автомобилей сбил 12-летнюю девочку.



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