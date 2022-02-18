Ущерб от киберпреступлений может достигнуть 165 млрд рублей в 2022 году

Russf Фев 18, 2022 Интересное

За 2021 год ущерб, нанесенный киберпреступлениями, составил более 150 млрд рублей. В подсчет попали только те случаи, по которым пострадавшие обратились в полицию, и впоследствии были заведены уголовные дела.

Специалисты отмечают, что количество заявлений о мошенничестве с помощью технологий, увеличилось на 5,1%. По мнению экспертов, уровень киберпреступности растет из-за недостаточной грамотности населения в этой сфере. Если темп роста сохранится, то в 2022 году ущерб может достигнуть 165 млрд рублей.

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