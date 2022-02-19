Пенсионерам рекомендовали уходить на пенсию в последних числах месяца

Russf Фев 19, 2022 Интересное

Экономист Лариса Сорокина разъяснила порядок проведения индексации и начисления пенсии. По ее словам, работодатели направляют данные о своих сотрудниках в Пенсионный фонд России до 15 числа каждого месяца.

В документах указываются все сотрудники, которые были трудоустроены на предприятии в течение предыдущего месяца. То есть неважно, какого числа уволился работник. Поэтому Сорокина рекомендует уходить на пенсию в конце месяца. Таким образом, будущий пенсионер получит оплату своего труда на предприятии за полный месяц работы.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.