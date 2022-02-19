Пенсионерам рекомендовали уходить на пенсию в последних числах месяца

Экономист Лариса Сорокина разъяснила порядок проведения индексации и начисления пенсии. По ее словам, работодатели направляют данные о своих сотрудниках в Пенсионный фонд России до 15 числа каждого месяца.

В документах указываются все сотрудники, которые были трудоустроены на предприятии в течение предыдущего месяца. То есть неважно, какого числа уволился работник. Поэтому Сорокина рекомендует уходить на пенсию в конце месяца. Таким образом, будущий пенсионер получит оплату своего труда на предприятии за полный месяц работы.

Rusfact.com