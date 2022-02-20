Константин Эрнст оценил работу Дмитрия Нагиева в КВН

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал работу актера и ведущего Дмитрия Нагиева в КВН, пишет dedv.ru. Звезда сериала «Физрук» временно заменяет Александра Маслякова. После первой программы с Нагиевым Эрнст сказал, что это сделал артист. Кроме того, генеральный директор канала назвал звезду молодой.

Напомним, Дмитрий уже успел сыграть первую игру 1/8 финала Премьер-лиги.

По словам Эрнста, Масляков обязательно вернется к своей работе. Бессменный ведущий до сих пор находится дома, так как заболел коронавирусом. Несколько игр КВН Александр Васильевич пропустит впервые с 1964 года.