В Москве улучшились показатели торговли

Russf Фев 20, 2023 Интересное

По данным экспертов, рынок торговли в России постепенно восстанавливается после обвала, который последовал за введением антироссийских санкций. В частности, о положительной динамике свидетельствует улучшение показателей сдачи в аренду коммерческих площадей.

Специалисты утверждают, что по итогам первого квартала количество свободных коммерческих помещений, расположенных на улицах Москвы, составит только 7-10%. Отмечается, что наибольшая доля среди открывающих уличных магазинов составляют винные и табачные лавки, а также места, предлагающие уличную еду.

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