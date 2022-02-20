Учёные опровергли снижение умственной активности после 20 лет

Russf Фев 20, 2022 Интересное

Исследователи провели эксперимент, в котором приняло участие более 1,2 млн человек. Возраст участников колебался в диапазоне от 10 до 80 лет. В ходе эксперимента было замечено, что участники старше 20 лет принимают решение дольше, чем люди подросткового возраста. Ранее это обстоятельство связывались с замедлением реакции мозга.

Однако учёные из Германского университета опровергли это предположение. По их мнению, промедление в принятии решения связано с тем, что в этом возрасте человеку необходимо больше уверенности, чтобы сделать выбор.

 

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