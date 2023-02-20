С родителями российских школьников будут проводить «разговоры о важном»

Russf Фев 20, 2023 Интересное

В настоящее время для российских школьников всех возрастов стали обязательными уроки, на которых проводятся «разговоры о важном». Идея внедрить подобные мероприятия для родителей разрабатывается Министерством просвещения.

Автором инициативы является Ольга Казакова, глава Комитета Госдумы по просвещению. Именно она предложила министерству рассмотреть такую возможность. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что на данный момент ведомство разрабатывает такую схему проведения мероприятий, чтобы они были интересны для родителей.

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