Отпускная цена на сахар установилась на уровне 47 рублей

В соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы многие производители сахара зафиксировали отпускную цену на него. Сейчас она составляет 47 рублей за килограмм. Сообщается, что действие этой цены продлится до 30 июня текущего года.

Указанную меру предприняли 20 агрохолдингов. Совокупное производство сахара этих предприятий составляет 93% от общего производства сахара в России. Минсельхоз считает, что благодаря фиксированию цены будет обеспечена стабильность на рынке социально значимой продукции.

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