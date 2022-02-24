Половина переболевших коронавирусом испытывают проблемы с сердцем

Russf Фев 24, 2022 Интересное

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему. Особенно этот момент важен для тех, кто имеет хронические заболевания в анамнезе. Мурашко отметил, что заражение коронавирусом значительно повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Чиновник рекомендовал незамедлительно обращаться за медицинской помощью, в случае если человек наблюдает перебои в работе сердца. В частности, в качестве симптомов могут появиться тяжесть в груди, боли, а также быстрая утомляемость.

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